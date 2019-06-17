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مصادر تكشف لـRT عن تفاصيل دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

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مصادر تكشف لـRT عن تفاصيل دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المعزول محمد مرسي
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قالت مصادر لـRT، إن أسرة الرئيس المصري الأسبق المتوفى محمد مرسي، طلبت أن يكون الدفن بمسقط رأسه في قرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية.

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وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية المصرية في محافظة الشرقية رفعت درجة الاستعداد تمهيدا لنقل الجثمان، فيما أشارت إلى أن إجراءات أمنية مشددة سوف تفرض على الجنازة، ولم يتضح العدد المسموح له بحضور دفن مرسي.

ونوهت مصادر أمنية وشهود عيان بأن هناك انتشارا أمنيا مكثفا في قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق المتوفى مرسى، والتي تشهد بين الحين والآخر مظاهرات لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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