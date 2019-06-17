حظر أسوأ وسيلة مواصلات مصرية في "مدينة أكتوبر"

أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في مصر شريف الشربيني، بأنه تقرر حظر سير "التوك توك" في المدينة نهائيا، مؤكدا أن الجهاز سيتعامل بكل حسم مع من يخالف هذا القرار.

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وقال الشربيني وفقا لـ"بوابة الأهرام" الحكومية في مصر، إن قرار حظر الـ"توك توك" في المدينة جاء في إطار حرص الجهاز على القضاء على ملامح العشوائية، والقضاء على ظاهرة انتشار مركبات الـ"توك توك"، والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق بها.

وأضاف أنه تم شن حملات يومية لمصادرة هذه المركبات في المدينة، وضبط أكثر من 10 آلاف "توك توك" حتى الآن، مؤكدا أن الحملات مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا للحفاظ على النسق الحضاري في المدينة.

ونوه بأنه تمت الموافقة على ترخيص نحو 1000 سيارة تتسع لـ 7 ركاب، لتكون بديلا لـ"توك توك" في المدينة، ويكون لها خط سير وأماكن محددة لنقل المواطنين.

المصدر: الأهرام