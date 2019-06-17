أمير الكويت يزور بغداد يوم الأربعاء المقبل

من المقرر ان يزور أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء المقبل، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ونقل مراسل RT عن مسؤول دبلوماسي عراقي أن "أمير الكويت سيزور بغداد بعد غد الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها رؤوساء الجمهورية والوزراء والنواب"، مبيناً أن "أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيٌناقشها" الأمير مع المسؤولين العراقيين.

وفي وقت سابق قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجار الله، إن ھناك توافقا كویتيا عراقيا على حل العدید من القضایا العالقة، في إطار العلاقات المتمیزة بین البلدین.

المصدر: RT