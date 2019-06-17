انتشرت صباح، اليوم الاثنين، في عدد من مناطق محافظة البصرة، جنوبي العراق، منشورات تابعة لتنظيم "داعش"، مما أثار قلق السلطات الأمنية هناك ودفعها إلى إعلان حالة الإنذار.

ووفقاً لشهود عيان من البصرة تحدثوا لـRT فإن "المنشورات إنتشرت في قضائي الزبير وأبي الخصيب، بالإضافة إلى منطقة العشار، وتضمنت تحية للمتظاهرين".

وجاء في نص المنشورات: "تبارك لكم الدولة الإسلامية خروجكم المبارك وتحذر الجيش الصفوي (الجيش العراقي) من المساس بالمتظاهرين العزل، وإنها على علم بتحركات الحشد الصفوي (الحشد الشعبي) ضدكم، وإنا لهم بالمرصاد، ونُبشر أبناءنا المظلومين بالنصر المؤزر (..)".

من جهته قال رئيس اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية لمحافظة البصرة، جبار الساعدي، إن "تلك الأفعال يراد منها زعزعة الأمن وخلق مشاكل وفتن في المحافظة"، فيما استبعد وجود "خلايا إرهابية تقف خلفها"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية أخذت كامل احتياطاتها لحفظ الأمن في البصرة، ولا يزال التحقيق مستمرا من قبل الأجهزة المختصة بشان تلك المنشورات التي كتبت باسم ولاية الجنوب وتضمنت دعوات للتظاهر والعنف والقتل، لغرض معرفة الجهات التي تقف خلفها".

المصدر: RT