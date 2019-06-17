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القوات الإسرائيلية تقتحم معتقل "ريمون" وسط حالة من التوتر

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تقتحم معتقل
Reuters
أرشيف
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اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قسم رقم (3) في معتقل "ريمون"، وأجرت حملة تفتيشات واسعة، وعبثت بمقتنيات الأسرى، وقلبتها رأسا على عقب.

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وأفادت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن قوات القمع أغلقت القسم، وقامت بنقل وتوزيع الأسرى على الأقسام الأخرى، وأن حالة من التوتر والاضطراب تسود المعتقل منذ ساعات الصباح.

وكانت القوات الإسرائيلية، اقتحمت يوم الجمعة قسم الأسرى في معتقل "عسقلان".

المصدر: وفا 

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