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الجيش المصري يستخدم روبوتات للكشف عن الألغام في سيناء (صور)

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الجيش المصري يستخدم روبوتات للكشف عن الألغام في سيناء (صور)
Reuters Stringer
آليات عسكرية مصرية في سيناء - أرشيف
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نشر نشطاء وصفحات تواصل اجتماعي مقربة من الجيش المصري صورا تظهر استخدام الجيش روبوتات متعددة المهام للكشف عن الألغام والعبوات الناسفة في سيناء.

وتظهر الصور التي لم يتسن لـ"RT" التأكد من الفترة، التي تم فيها استخدام هذه المعدات، آليات من نوع "Cat-247B" وتجهيزات إلكترونية أخرى تابعة لها.

الجيش المصري يستخدم روبوتات للكشف عن الألغام في سيناء (صور)

وتشهد سيناء وتحديدا منطقة الشمال معارك بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة أدت لمقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة.

وتشن قوات الأمن المصرية منذ فبراير 2018، حملة أمنية سمتها "العملية الشاملة" للقضاء على الجماعات المسلحة التي تتركز في محافظة شمال سيناء. 

المصدر: RT

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