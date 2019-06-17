نشر نشطاء وصفحات تواصل اجتماعي مقربة من الجيش المصري صورا تظهر استخدام الجيش روبوتات متعددة المهام للكشف عن الألغام والعبوات الناسفة في سيناء.

Exclusive: Robotic Multi Terrain Loader (MTL) based on Cat-247B used For IEDs & Mines clearance operations had recently entered the service with the Egyptian military EOD Teams in the Sinai peninsula. pic.twitter.com/IqbbgoCUlW — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 16 июня 2019 г.

وتظهر الصور التي لم يتسن لـ"RT" التأكد من الفترة، التي تم فيها استخدام هذه المعدات، آليات من نوع "Cat-247B" وتجهيزات إلكترونية أخرى تابعة لها.

وتشهد سيناء وتحديدا منطقة الشمال معارك بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة أدت لمقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة.

وتشن قوات الأمن المصرية منذ فبراير 2018، حملة أمنية سمتها "العملية الشاملة" للقضاء على الجماعات المسلحة التي تتركز في محافظة شمال سيناء.

المصدر: RT