سوريا: مقتل 10 أشخاص إثر سقوط قذائف على قرية في ريف حلب الجنوبي

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء يوم الأحد، أن 10 أشخاص قتلوا إثر اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي.

وأفاد مصدر طبي لـRT بوصول حالات إسعافية إلى مشافي حلب لمصابين بغازات سامة ناجمة عن قصف الفصائل المسلحة لبلدات في ريف حلب الجنوبي.

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مراسل سانا: ارتقاء ١٠ شهداء نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي — سانا عاجل (@SanaAjel) June 16, 2019

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة بأن وحدات من الجيش السوري ردت على خروقات التنظيمات المسلحة المنتشرة بريفي إدلب وحماة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ومواصلتها اعتداءاتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة وإحراق الحقول الزراعية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

واعتدت المجموعات المسلحة يوم السبت بالقذائف الصاروخية على قرى الشيخ حديد والجلمة والعزيزية بريف حماة الشمالي، ما تسبب باندلاع حرائق ضمن الأراضي الزراعية وإحداث دمار في بعض المنازل والممتلكات.

وذكرت وكالة سانا أن الجيش نفذ ضربات مركزة ضد مواقع وتحركات مسلحي "جبهة النصرة" في اللطامنة والزكاة وحصرايا بريف حماة الشمالي مدمرة مواقع وآليات، مشيرة إلى توسيع نطاق الاستهدافات لتطول تحركات المسلحين في بلدتي حيش وعابدين وقرية والشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوبي، موقعة خسائر بالأفراد والعتاد.

المصدر: سانا