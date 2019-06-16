قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين المصريين إن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الليمون كل هذا الوقت "مفتعل" من قبل بعض كبار التجار المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد أبو اللوز أن استمرار الأزمة المفتعل يهدف لتصدير أزمات سياسية واقتصادية للمجتمع المصري.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "هذا ما لعبت عليه قنوات الإخوان والقنوات المعادية لمصر، حيث أوهمت الرأي العام بأن هناك أزمات في الشارع المصري متعلقة بأسعار الخضروات والموالح وبعض السلع الغذائية وفي مقدمتها الليمون".

وأفاد في تصريحاته بأن "الشعب المصري أذكى منهم جميعا، وقام بمقاطعة الليمون ولم يقبل على شرائه سوى أولاد الذوات، مضيفا: "لن نموت لو لم نشرب الليمون".

وكشف الأمين العام لنقابة الفلاحين المصريين عن تراجع أسعار الليمون في أسواق الجملة لتسجل ما بين 30 إلى 35 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو الواحد.

ولفت إلى أن الليمون شهد انخفاضا ملحوظا خلال اليومين الماضيين ما بين 20 إلى 25 جنيها في سعر الكيلو، مشيرا إلى أن زيادة في المعروض خلال الأسبوعين القادمين ستخفض الأسعار وستعود إلى المعدل الطبيعي.

وأوضح أن استمرار تراجع أسعار الليمون في الأسواق خلال الأيام الماضية، يعود إلى عزوف أغلبية المواطنين عن شرائه لكونه سلعة ليست ضرورية، منوها بأن سعره سيصل إلى معدله الطبيعي بين 8 و10 جنيهات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية