بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بمبادرة السراج

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، لإخراج هذا البلد من أزمته السياسية الحادة.

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وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أنها ترحب بمبادرة السراج "وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا"، مضيفة أنها "تعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا)، في كلمة متلفزة، عن مبادرة سياسية للحل في ليبيا، تقوم على عقد ملتقى ليبي لجميع المناطق يؤمن قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في البلاد.

وأوضح السراج أن الملتقى سيسعى للاتفاق على خارطة طريق، وصولا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي استمرار حكومة الوفاق "في قيادة المعركة ضد الاستبداد والعدوان"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي يقودها، منذ 4 أبريل الماضي، المشير خليفة حفتر، على رأس قوات "الجيش الوطني الليبي"، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

المصدر: موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا