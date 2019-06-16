قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يلعب دورا في نقل رسائل إلى إيران لتخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وقال عبد اللهيان، في تصريح للقناة التلفزيونية الإيرانية الأولى، مساء أمس السبت، إن "المسؤولين الغربيين أكدوا عبر وفودهم السياسية التزامهم بعلاقاتهم مع إيران"، وأضاف أنهم يحملون رسائل من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتابع عبد اللهيان، الذي تولى حتى الآونة الأخيرة منصب نائب وزير الخارجية الإيراني: "حتى أن شخصا مثل بن سلمان يؤدي هذا الدور في هذه الأيام عبر قنوات ذات صلة".

وأوضح المسؤول الإيراني أن قسما من هذه الأنشطة تتولاه السعودية والإمارات، وحتى ولي العهد السعودي "وفي ذروة العداء والسلوكيات غير المألوفة يؤدي الدور في نقل هذه الرسائل عبر دول في المنطقة، إذ يعتبر بن سلمان أن الأمريكيين جادون ومن الجيد أن يتفاوض الإيرانيون معهم".

وأشار عبد اللهيان في هذا السياق إلى أن بن سلمان نقل رسالته في الاجتماع الذي عقد في مكة يومي 30 و31 مايو الماضي، في إشارة إلى القمم الخليجية والعربية والإسلامية.

ونوه عبد اللهيان إلى أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، زار إيران مؤخرا بحسن نوايا، وأضاف أن "أمريكا أعلنت مطالبها عبر وسطاء، حيث من الممكن أن يقوم بعض رؤساء الدول بإيصال إحدى أو جميع رسائل ترامب إلى إيران".

وفي الوقت ذاته شدد المسؤول الإيراني على أن السعودية والإمارات تتبعان "سياسات خاطئة لتوتير أجواء المنطقة"، معتبرا: "الخليج الفارسي وخليج عمان أصبحا اليوم ساحة يصول ويجول فيها الأعداء لزعزعة أمن صادرات النفط من المنطقة".

وأضاف أن "تدخلات الأمريكيين والسعوديين والصهاينة في المنطقة بلغت حدا زعزعت أمن صادرات النفط، ومن الطبيعي أن لا يقبل أحد بالاتهامات الموجهة لإيران".

المصدر: فارس