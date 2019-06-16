محمد بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية

انتقد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، سوء الإدارة في المنطقة العربية، التي نجم عنها العديد من المشاكل والأزمات.

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وقال بن راشد في تغريدة له اليوم الأحد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أزمة طاقة.. ولا أزمة تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة".

وأضاف: "نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة.. ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة".

لا توجد أزمة طاقة .. ولا أزمة تعليم .. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية ، لدينا أزمة إدارة ...



نحن أمة تملك موارداً عظيمة .. وتضم كفاءات عظيمة ... ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة ... #علمتني_الحياة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 16 juin 2019

المصدر: RT