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محمد بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية

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محمد بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية
Reuters
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
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انتقد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، سوء الإدارة في المنطقة العربية، التي نجم عنها العديد من المشاكل والأزمات.

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وقال بن راشد في تغريدة له اليوم الأحد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أزمة طاقة.. ولا أزمة تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة".

وأضاف: "نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة.. ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة".

المصدر: RT

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