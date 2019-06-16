السراج يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الأحد، عن مبادرة سياسية للحل في ليبيا، تقوم على عقد ملتقى ليبي لجميع المناطق يؤمن قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في البلاد.

وأوضح السراج في كلمة متلفزة، أن الملتقى سيسعى للاتفاق على خارطة طريق وصولا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف أن الملتقى يتكفل بتشكيل هيئة وطنية للمصالحة وتفعيل قانون العفو العام والعدالة الانتقالية.

وقال رئيس حكومة الوفاق في كلمته: "مستمرون في قيادة المعركة ضد الاستبداد والعدوان"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ودعا إلى عقد مؤتمر وطني يستثني من ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، مضيفا أن الصراع ليس بين شرق وغرب وليس حربا على الإرهاب.

وأكد السراج مواصلة الترتيبات الأمنية ومشروع إقامة مؤسسة عسكرية تقوم على احترام الدولة المدنية وحمايتها.

المصدر: RT + وكالات