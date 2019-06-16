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الكويتيون يختارون "تويتر" للاحتفال بعيد ميلاد أميرهم

أخبار العالم العربي

الكويتيون يختارون
Reuters CK/
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
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اختار مواطنون ومدونون ونشطاء كويتيون موقع "تويتر" لمشاركة تهانيهم ودعواتهم للأمير، صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد إتمامه لعقده التاسع يوم الأحد 16 يونيو.

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وأشاد المغردون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم  بأميرهم ودوره الفعال على المستويين المحلي والعربي، متمنين له دوام الصحة والعافية.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع وسم #صباح_الأحمد، الذي خصِص لتهنئة الأمير بعيد ميلاده التسعين. وقد تولى الأمير صباح الأحمد الجابر  الصباح مقاليد الحكم سنة 2006.

وكتب الإعلامي، ماضي الخميس،: "كل عام وأنت بخير وصحة وسلام ..".

كما عبر المحامي، سعود مطلق السبيعي، عن امتنانه للأمير قائلا: "كل عام وأنت الصباح الباسم والإشراقة الدائمة..".

جدير بالذكر أن أمير الكويت الحالي يحظى بمحبة واسعة داخل بلاده وخارجها، حيث كرم سنة 2014 من قبل الأمم المتحدة ومنح لقب "قائد للعمل الإنساني"، فيما كرمه البنك الدولي شهر أبريل الماضي، لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

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المصدر: "تويتر"

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