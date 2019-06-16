تحالف الصدر يُحرج عبد المهدي ويُلزمه بالحضور إلى البرلمان

دعت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء السبت، رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، إلى الحضور في البرلمان لتبيان مراحل الإنجاز في البرنامج الحكومي.

وقال رئيس تحالف سائرون، حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الحنانة بمحافظة النجف حيث مقر إقامة الصدر: "بعد المتابعة والمراقبة وعدم تغيير الكثير من الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي، والفشل في خلق فرص عمل للقضاء على البطالة في البرنامج الذي تعهدت به الحكومة أمام الشعب العراقي، نجد من الضروري تقديم تقرير كامل عن نسب إنجاز البرنامج الحكومي".

وأضاف "نجد لزاما علينا دعوة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية إلى الحضور في مجلس النواب من أجل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب إنجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه"، مبينا أن "أعضاء كتلة تحالف سائرون ماضون في تقديم طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة الحكومية للحضور إلى مجلس النواب لتقديم واقع تنفيذ البرنامج الحكومي وبشرح تفصيلي وواقعي مبني على الأرقام الدقيقة".

وأشار العاقولي إلى أن "الحكومة التزمت أمام مجلس النواب في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني بتقديم ملفات الفساد التي تعهدت بها من خلال محاكمة كبار الفاسدين سراق المال العام .. لذا فإننا نشير إلى ضرورة اطلاع الشعب العراقي على إجراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاسية وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد".

المصدر: RT