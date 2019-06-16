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الإعلام الإسرائيلي: قطر مستعدة لمد خط كهربائي إلى غزة

أخبار العالم العربي

الإعلام الإسرائيلي: قطر مستعدة لمد خط كهربائي إلى غزة
Reuters Abu Mustafa
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن دولة قطر مستعدة لمد خط كهربائي إلى غزة لتزويد القطاع بالطاقة الكهربائية.

وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" الناطقة باللغة العبرية أن رئيس اللجنة القطَرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، يصل القطاع مساء اليوم الأحد في محاولة للتقدم في مشروع إمداد غزة بـ100 واط كهرباء إضافي.

وأكدت الإذاعة أن الدوحة مستعدة لتخصيص 40 مليون شيكل شهريا (أي أكثر من 11 مليون دولار) لتزويد القطاع بالكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر المشروع ثلاث سنوات.

المصدر: مكان

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