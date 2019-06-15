توعد التحالف العربي بقيادة السعودية، بعد إعلان الحوثيين استهدافهم مطاري أبها وجازان الدوليين جنوب المملكة، باتخاذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان صدر عنه ليلة الأحد، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت... مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها"، فيما لم يشر إلى أي هجوم على مطار جازان.

وأضاف المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

وختم بالوعد: "إننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعلنت قوات الحوثيين، مساء السبت، أنها استهدفت في عملية نوعية بواسطة طائرات مسيرة من طراز "قاصف k2"، مطاري أبها وجازان، زاعمة أن الهجوم أسفر عن خروجهما عن العمل.

المصدر: واس + وكالات