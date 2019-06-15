تقدم في قضية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ساترفليد، حقق تفاهمات لتوقيع مذكرة بين إسرائيل ولبنان تمهيدا للمفاوضات الثنائية حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وذكرت مساء اليوم السبت أنه "تم إحراز تقدم ملموس في الاستعدادات للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما".

وأضافت الهيئة أن "الوسيط الأمريكي اجتمع في إسرائيل نهاية الأسبوع الحالي مع وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، ومستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، ووصل الطرفان إلى تفاهمات بخصوص توقيع مذكرة نوايا مشتركة لإسرائيل ولبنان تمهيدا للمفاوضات الثنائية".

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه يتوقع أن "تبدأ المفاوضات بعد حوالي أسبوعين، وقد وضعت إسرائيل شرطين لهذه المفاوضات، أولهما أن تقتصر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وليس الحدود البرية، والآخر أن تتم تحت رعاية أمريكية وليس أممية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الخلاف مع لبنان هو حول منطقة بحرية تبلغ مساحتها حوالي 800 كيلومتر مربع، وفيها، حسب التقديرات، حقول كبيرة من النفط والغاز الطبيعي".

وتواجد ساترفيلد في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي، حاملا الرد الإسرائيلي بخصوص التحفظ اللبناني الأخير، الذي كان يحول دون انطلاق المفاوضات، والذي يرتبط بضرورة عدم وضع سقف زمني لها، بينما تتحفظ إسرائيل على هذا الأمر وتطلب ربطها بمهلة زمنية تنتهي خلال 6 أشهر.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + وكالات