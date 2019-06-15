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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا
Reuters Faisal Al Nasser
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا".

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وأكد ولي العهد السعودي أن "المملكة لا تريد حربا في المنطقة، لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها"، مشددا على أن الرياض ستتعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الأمير محمد بن سلمان سيتطرق في حواره إلى العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ورؤيته لحل العديد من القضايا في المنطقة.

وأعلن رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

المصدر: الشرق الأوسط

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