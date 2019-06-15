 
مباشر

تظاهرة في رام الله رفضا لـ"مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

تظاهرة في رام الله رفضا لـ
Reuters SZ/OLA
العلم الفلسطيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzq4

تظاهر الفلسطينيون اليوم السبت في مدينة رام الله للتعبير عن رفضهم لورشة "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية التي ستحتضنها العاصمة البحرينية المنامة كجزء من "صفقة القرن".

إقرأ المزيد
الكويت تعلن موقفها من
الكويت تعلن موقفها من"مؤتمر البحرين"

وجاب المحتجون شوارع المدينة ورفعوا لافتات تندد بورشة البحرين وتستنكر "الخطط الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وحمل المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات "ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع والمال" و"ورشة البحرين خيانة وكل من يشارك فيها خائن".

وشاركت في تنظيم الاحتجاجات فصائل وقوى وطنية ومنظمات غير حكومية، مع اقتراب موعد انعقاد الورشة نهاية الشهر الجاري.

وقال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، إن المتظاهرين خرجوا اليوم "رفضا لورشة البحرين إحدى حلقات صفقة القرن، ومحاولات مقايضة حقوقنا بوهم السلام الاقتصادي".

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته.

كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا، الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي للعدول عن قرارها.

المصدر: معا الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل صورت نتفليكس مشاهد جريئة في البتراء؟ الشركة العالمية تغضب الأردنيين