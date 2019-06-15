بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقاء بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ودعوا لحل الخلافات بالمنطقة عبر الحوار.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية في بيان أن المحادثات، التي جرت على هامش القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" بقصر نيروز بعد ظهر اليوم، تناولت "استعراض علاقات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها".

وتبادل الطرفان، حسب البيان، "وجهات النظر حول أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"، إضافة إلى "الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة".

وأكد آل ثاني وأردوغان في هذا الإطار على "أهمية الحوار لحل الخلافات من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، إجراءات "مقاطعة" قطر، التي اتهمتها الدول الـ4 بدعم الإرهاب، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الطرفين.

المصدر: قنا + وكالات