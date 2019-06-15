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ما حقيقة إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه بسبب "ملهى جدة الحلال"!

أخبار العالم العربي

ما حقيقة إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه بسبب
رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ
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نفت هيئة مكافحة الإشاعات الأنباء المتداولة حول إعفاء رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، من منصبه.

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وقالت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء في "تويتر" اليوم السبت: "الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحدى المواقع المزيفة التي تدار من الخارج".

وأضافت: "هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام".

وفي وقت سابق، تداولت بعض المواقع نبأ إعفاء آل الشيخ على خلفية مسؤوليته عن افتتاح ديسكو وايت في جدة 2019.

وضجت صفحات السعوديين في مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، بمقاطع مصورة، تتحدث عن أول ملهى (ديسكو) ليلي "حلال" في مدينة جدة، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من هذا الأمر.

فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح تحقيق فوري في هذه القضية.

المصدر: RT

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