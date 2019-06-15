‪‎‪أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك العراقية القبض على متهم قام بخطف فتاة واغتصابها في سيارة حكومية بالمحافظة

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وقالت المديرية في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه: "وردتنا معلومات بقيام أحد المتهمين المدعو (ع.أ.م ) بخطف مواطنة تدعى (ش.ج.س) واغتصابها داخل سيارة حكومية نوع نيسان باترول".

وأضافت: "تم تشكيل فريق عمل والقبض على المتهم أعلاه وضبط السيارة الحكومية مع المبرزات التي لها مساس بالجريمة، وتم توقيفه وفق إحكام المادة 396 من قانون العقوبات".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني مسؤول أمس الجمعة قوله إن ضابطا في مديرية مكافحة الإجرام بكركوك أقدم على اختطاف فتاة من مواليد 1998، واغتصابها مستغلا منصبه الأمني.

وأوضح المصدر أن ضابطا برتبة رائد في مكافحة الإجرام أجبر فتاة على الصعود معه في سيارته التي تحمل لوحة حكومية بحجة أنه من شرطة الآداب، بعد أن قام بضرب خطيبها وتركه مرميا على الأرض.

المصدر: وكالات