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مصدر لـRT: مسلحون يطلقون سراح 3 مدنيين من أصل 14 اختطفوهم شمال سيناء

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مصدر لـRT: مسلحون يطلقون سراح 3 مدنيين من أصل 14 اختطفوهم شمال سيناء
AFP
الجيش المصري في سيناء - أرشيف -
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قالت مصادر موثوقة لـRT، مساء السبت، إن مسلحين أفرجوا عن ثلاثة مدنيين من بين 14 اختطفوا في محافظة شمال سيناء يوم الأربعاء الماضي.

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مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء
مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء

وأفاد أهالي المختطفين بأن مجموعة من بدو شمال سيناء عثرت على المختطفين الثلاثة خلال عمليات بحث في الصحراء، مشيرين إلى أنهم عثر عليهم في حال إعياء شديد.

وصرح المختطفون بأن المسلحين أطلقوا سراحهم بعد استجوابهم عن علاقتهم بقوات الأمن.

واختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، حسبما أفادت به مصادر قبلية وشهود عيان في واقعتين منفصلتين.

المصدر: RT

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