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أبو الغيط: إيران تدفع نحو مواجهة لن يسلم منها أي طرف

أخبار العالم العربي

أبو الغيط: إيران تدفع نحو مواجهة لن يسلم منها أي طرف
AFP MOHAMED EL-SHAHED
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بوجود مشكلة في الشرق الأوسط مع إيران، واتهمها بالدفع نحو مواجهة لن يسلم منها أي طرف إن حدثت.

وقال أبو الغيط تعليقا على استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، إن "التطورات في الخليج قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة، وهناك طرف معين في المنطقة يسعى إلى ذلك".

وأضاف أن إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت. وقال إن "إيران تريد إرسال رسالة للآخرين ونطالبها بإعادة حساباتها لأن الوضع الآن في غاية الخطورة".

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وأشار إلى أن جميع حسابات إيران خاطئة، مؤكدا أن الجامعة العربية ستواصل مطالبة طهران بتغيير سياستها تجاه المنطقة.

ودعا أبو الغيط مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من التصرفات الإيرانية التي تسبب الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، حسب قوله.

واعتبر أن إيران وتركيا تريدان تنحية دور الجامعة العربية، وأنهما ترغبان في تحقيق مصالحهما على حساب المنطقة عبر اختراق الدول العربية.

المصدر: سبوتنيك

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