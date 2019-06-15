موسوي لقرقاش: "البقرة الحلوب" لا تستطيع التشكيك بمصداقية مسؤولي إيران

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بخصوص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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وقال موسوي أمس الجمعة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أولئك الذين يفتقدون إلى المصداقية والشرعية وحتى الاستقلال، وأولئك الذين يعتمد وجودهم كليا على شراء الأمن من الغربيين (الذين يرونهم فقط كـ "بقرة للحلب") ليسوا في موقف يسمح لهم بالتشكيك في مصداقية مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية".

وفي وقت سابق، غرد ظريف قائلا: "إن بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا، "الفريق ب" يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران.

ليرد قرقاش بأن تزايد إشارة وزير الخارجية الإيراني إلى الفريق ب "هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم". مشيرا إلى أن "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة، ووقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة عقب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، وتوجيه واشنطن أصابع الاتهام إلى طهران.

Those who lack credibility, legitimacy—even independence—and whose existence relies on buying security from westerners (who only view them as "milking cows"), are in no position to question the credibility of officials of the Islamic Republic of Iran. https://t.co/rqKUEqB0xW — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) June 14, 2019

المصدر: RT