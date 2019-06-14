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الخارجية الإيرانية ترد على تغريدة قرقاش

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الخارجية الإيرانية ترد على تغريدة قرقاش
AFP ATTA KENARE
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية على تغريدة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش التي هاجم فيها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "أولئك الذين يفتقدون إلى المصداقية والشرعية وحتى الاستقلال، وأولئك الذين يعتمد وجودهم كليا على شراء الأمن من الغربيين (الذين يرونهم فقط كـ "بقرة للحلب") ليسوا في موقف يسمح لهم بالتشكيك في مصداقية مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية".

وجاء ذلك ردا على تغريدة أنور قرقاش، التي كتب فيها في وقت سابق من اليوم الجمعة: "يوما تلو الآخر، تصبح إشارات ظريف إلى "فريق ب" أكثر سخافة، وتتقلص مصداقيته" في إشارة إلى تصريحات ظريف حول وجود مجموعة من المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية تدفع بها نحو الحرب مع إيران.

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ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة عقب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس. وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن استهداف الناقلتين، فيما رفضت طهران الاتهامات الموجهة إليها.

المصدر: RT

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