تركيا تتهم الجيش السوري بـ"التحرش" بنقطة مراقبة لها في إدلب وتتوعد بالرد

اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السلطات السورية، باستهداف نقطة مراقبة لتركيا في إدلب، متعهدا بأن ترد بلاده على مثل هذه الحوادث حال تكرارها.

وقال تشاووش أوغلو، خلال استضافته مجموعة من محرري وكالة "الأناضول" في العاصمة أنقرة، إن "نظام الأسد هو من أرسل المجموعات المتطرفة بأسلحتهم إلى إدلب من حلب والغوطة الشرقية وحمص وحماة".

وأضاف أن السلطات السورية تتذرع بالهجوم على مناطق خفض التصعيد بحجة انتشار هذه المجموعات في إدلب.

واتهم "نظام الأسد" باستهداف نقطة مراقبة تركية في إدلب، أمس الخميس، مشددا في هذا السياق على ضرورة وفاء روسيا بالتزاماتها في تثبيت الهدنة في المنطقة.

وأشار إلى أن "تحرش قوات النظام بنقطة مراقبة تركية" أسفر عن إصابة 3 جنود أتراك بجروح طفيفة، وأضاف: "حتى إن لم يستهدف النظام نقطة المراقبة العاشرة، إلا أننا نعتقد أن النظام تعمّد قصف محيط النقطة، وقد بعثنا بالرسائل اللازمة إلى روسيا والدول الأخرى".

ووصف تشاووش أغلو هذا الحادث بـ"العمل العدواني المتعمد"، فيما تعهد بأن ترد بلاده على مثل هذه التصرفات حال تكرارها.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة أن تؤثر روسيا على الحكومة السورية لجعلها توقف الهجمات على أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأكد أن مواصلة الهدنة والالتزام بالاتفاقات الخاصة بهذه المحافظة يحملان أهمية من أجل مستقبل سوريا وإيجاد الحل السياسي للأزمة في البلاد.

المصدر: الأناضول + وكالات