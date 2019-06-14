قرقاش: تصريحات ظريف عن "فريق ب" سخيفة وتقوض مصداقيته أكثر فأكثر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقوض أكثر فأكثر مصداقيته، على خلفية تصعيد حدة التوتر في المنطقة.

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وذكر قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "يوما تلو الآخر، تصبح إشارات ظريف إلى "فريق ب" أكثر سخافة، ومصداقيته مقوضة".

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن "العلاقات العامة ليست بديلا عن السياسات البناءة"، مشددا على أن "تخفيف التوتر في الظروف الراهنة يتطلب أفعالا حكيمة، ليس كلمات جوفاء".

Every single day Iran’s Foreign Minister Zarif’s reference to team B becomes more farcical & his credibility diminishing.Public relations is no real substitute to constructive policies. De-escalation in current situation requires wise actions not empty words. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 14, 2019

وجاءت هذه التصريحات في حين بلغت حدة التوتر في منطقة الخليج ذروتها على خلفية استهداف ناقلتين أمس قبالة سواحل عمان قرب مضيق هرمز، وتحميل الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن الحادثة.

وتحدث ظريف مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة عن "فريق ب" الذي يحاول دفع الإدارة الأمريكية إلى الحرب مع إيران، وهو يضم، حسب قوله، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وفي معرض تعليقه على الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى إيران باستهداف الناقلتين، قال ظريف عبر "تويتر" إن "فريق ب" ماض في تخريب الدبلوماسية، لا سيما جهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي زار طهران مؤخرا في مسعى لتخفيف التوتر.

المصدر: RT