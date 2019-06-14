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الملاحة الإيرانية: التحقيقات لا تشير إلى اصطدام جسم خارجي بناقلتي النفط والعطل الفني مرجح

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الملاحة الإيرانية: التحقيقات لا تشير إلى اصطدام جسم خارجي بناقلتي النفط والعطل الفني مرجح
Reuters
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أعلنت إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى اصطدام جسم خارجي بناقلتي النفط، ومن المحتمل أن عطلا فنيا أدى إلى اشتعال النيران في الناقلتين.

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وقالت الإدارة إنه يتوجب على الدولتين صاحبتي السفينتين أن تعلنا رسميا سبب الحادث.

وأضافت الإدارة أنه تم إرسال خبراء لتقييم وضع الناقلتين ودراسة إمكانية عودة البحارة إلى متنيهما، بعد إتمام إخماد النيران في ناقلتي النفط وتبريدهما بالكامل في خليج عمان.

وتابعت الإدارة أنه تم التواصل مع الشركة المالكة للناقلتين لتأمين القطع والمعدات اللازمة لإصلاحهما.

المصدر: RT

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