الصين: الحرب في الخليج ليست في مصلحة أحد

دعت الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس على خلفية حادثة استهداف ناقلتين في خليج عمان أمس الخميس، مشددة على ضرورة تسوية الخلافات عن طريق الحوار.

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وأبدى المتحدث باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، أثناء موجز صحفي في بكين قلق بلاده إزاء تطورات الأحداث الأخيرة في المنطقة، مضيفا: "لا يريد أحد حربا في الخليج، وذلك لا يصب في مصلحة أحد".

وأعرب المتحدث عن أمل بلاده في أن تتحلى جميع الأطراف بالهدوء وتمارس ضبط النفس وتعمل على تسوية الخلافات القائمة بينها عبر الحوار لتفادي التصعيد من حدة التوترات، وتابع: "نأمل في أن تعمل جميع الأطراف معا على ضمان أمن الملاحة في المنطقة والسلام والاستقرار الإقليميين".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية استهداف ناقلتي KOKUKACOURAGEOUS وFRONT ALTAIR اللتين تحملان علم جزر مارشال وبنما على التوالي أمس في خليج عمان قرب مضيق هرمز من قبل جهة مجهولة، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال نحو شهر.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في الحادثتين، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: رويترز