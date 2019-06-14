عمانيون يتصدون للمسيئين لبلادهم على خلفية تفجيري ناقلتي النفط

رد عدد من المثقفين العمانيين على من يتهمون سلطنة عمان ويتحاملون عليها على خلفية حادث تفجير ناقلتي نفط في خليج عمان، مشددين على سلامة موقف بلادهم في نقاط محددة.

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وفي هذا السياق، رد الناشط العماني، الشيبة خلفان، على "المغردين الذين يتهمون السلطنة بالانبطاح وقذفها بالعبارات المسيئة"، مشيرا إلى أن الانفجارين اللذين أصابا ناقلتي نفط وقعا "خارج المياه الإقليمية للسلطنة"، وأن مسقط وإسلام آباد تلقتا نداءات الاستغاثة وليس السلطنة وحدها.

وأشار خلفان إلى أن القانون الدولي للبحار ينص على أن "المياه الإقليمية لأي دولة تمتد لمسافة 12 ميلا بحريا، وما بعد 12 ميلا بحريا يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية (المياه الدولية) الخالصة والتي يبلغ طولها 200 ميل ويختلف على حسب المساحة الموجودة ولا سيادة لأحد عليها".

أرى بأن علينا كمغردين عدم الانجرار خلف المهاترات والنقاشات التي لا طائل منها، وبأن نكون أكثر إدراكاً ممن يريدون زرع الفتن بين الأشقاء والجار وجاره، ولنتحاور فيما بيننا بالتي هي أحسن، بعيداً عن الخصومات والألفاظ البذيئة، حفظ الله الجميع من كل شر وسوء. #انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 13, 2019

ولفت الشيبة خلفان إلى وجود مجموعة كبيرة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أنشئت حديثا وتتنكر بصور وأسماء عمانية وسعودية لتغرد بـ"الشتم والقذف وبالألفاظ البذيئة".

وحسب القانون الدولي للبحار:"المياة الإقليمية لأي دولة تمتد لمسافة 12ميل بحري، ومابعد 12ميل بحري يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية (المياة الدولية) الخالصة والتي يبلغ طولها 200 ميل ويختلف على حسب المساحة الموجودة ولا سيادة لأحد عليها". #انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمانpic.twitter.com/Yz8saRYTB0 — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 13, 2019

وشدد الناشط العماني على ضرورة إدراك أنه ليس "كل من وضع صورا وأسماء للسعودية وعُمان هو منها أو ينتمي لها، علينا أن نكون أكثر حذرا".

كما دعا كذلك إلى "عدم الانجرار خلف المهاترات والنقاشات التي لا طائل منها، وبأن نكون أكثر إدراكاً ممن يريدون زرع الفتن بين الأشقاء والجار وجاره، ولنتحاور فيما بيننا بالتي هي أحسن، بعيداً عن الخصومات والألفاظ البذيئة".

#انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان

✅ بحر عمان لايعني في مياهنا الإقليمية.

✅ الحسابات التي تحمل شعارات دول شقيقة وتخطئ على عمان، لاتمثل تلك الدول

✅ الحسابات التي تحمل شعار السلطنة وتسيء للأشقاء فهي لا تمثلنا

✅ لدينا حكام سيعرفون كيف يتعاملون مع هذا الحدث

✅ لننأى عن القيل والقال — ﷴ الذهلي (@mthehli) June 13, 2019

أما الناشط، محمد الذهلي، فغرد مشددا على أن بحر عمان ليس كله مياها إقليمية للسلطنة، وأن الحسابات التي تحمل شعارات دول شقيقة وتخطئ في حق عمان لا تمثل تلك الدول، كما أن الحسابات التي تحمل شعار السلطنة وتسيء للأشقاء لا تمثل عُمان.

المصدر: RT