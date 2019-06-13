قرقاش يغرد بشأن الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تغريدة مساء الخميس، علق من خلالها على الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية.

وكتب قرقاش: "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير".

وأكد وزير الدولة الإماراتي أن ذلك يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.

الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 13 июня 2019 г.

وكان الدبلوماسي الإماراتي قد قال يوم الأربعاء إن "اعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية يؤكد أصالة موقف الإمارات المبدئي بدعم المملكة روحا وجسدا".

وأفاد في تغريدة بأن مصير السعودية والإمارات واحد وأن الأمن والمستقبل بين البلدين مشترك.

الاعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية الشقيقة يؤكد أصالة موقف الامارات المبدئي بدعم المملكة روحا وجسدا.



نعم، مصيرنا واحد وأمننا ومستقبلنا مشترك، واليوم أفخر مجددا بموقف وطني الإمارات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 12 июня 2019 г.

واستهدف هجوم (الخميس) ناقلتي نفط خلال مرورهما في مياه خليج عمان، إلا أن واشنطن وجهت أصابع الاتهام إلى إيران، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

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هذا، وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان "FRONT ALTAIR" و"KOKUKA "COURAGEOUS اللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.

ووقع الهجوم بعد نحو شهر من استهداف 4 سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في ذلك الحادث.

المصدر: وكالات