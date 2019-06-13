تمتلك مصر مجموعة متنوعة من المقاتلات والمروحيات وطائرات النقل العسكري، حيث ترتكز قوة الجيش المصري بشكل كبير على قواته الجوية التي لها الفضل الكبير في انتصار حرب 6 أكتوبر 1973.

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ودخل سلاح الجو المصري في الكثير من المعارك أبرزها معركة المنصورة الجوية التي كانت جزءا من حرب أكتوبر والتي منعت فيها المقاتلات المصرية القوات الجوية الإسرائيلية من ضرب المطارات العسكرية وتكرار سيناريو النكسة، بالإضافة إلى: "حرب الاستنزاف، حرب 1956، حرب 1967، حرب 1973، حرب اليمن، الضربات الجوية المصرية في ليبيا 2015، عملية عاصفة الحزم، بالإضافة إلى ضرب المسلحين في سيناء في الآونة الأخيرة".

وقامت القوات المسلحة المصرية بعد عام 2013، بتحديث شامل للقوات الجوية وانضمام مقاتلات جديدة للأسطول الحربي الجوي، من أبرزها مقاتلات "ميغ-29" الروسية، ومقاتلات "رافال" الفرنسية، بالإضافة إلى مروحيات "كا-52" الروسية الهجومية وتسليح هذه المقاتلات بأنظمة تسليح جديدة سواء روسية أو غيرها.

ومع تنامي المخاطر في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، تسعى مصر للحصول على مقاتلات إضافية من روسيا وفرنسا، حيث تحدثت وسائل الإعلام بشكل كبير عن إمكانية حصول مصر على مقاتلات "سو-35" الروسية الاعتراضية، في صفقة اعتبرتها أمريكا خطيرة وتوقع مصر تحت طائلة العقوبات.

ومن أبرز المقاتلات والمروحيات التي تمتلكها مصر على سبيل المثال مقاتلات MIG-29M/M2 المعدلة متعددة المهام، و مقاتلات داسو رافال، والمقاتلات متعددة المهام ميراج 2000 بى إم، و المقاتلات متعددة المهام إف 16 سي بلوك 52، المروحيات الهجومية كاموف 52 (التمساح)، والمروحيات AH-64D أباتشي الهجومية، مروحيات الهجوم الخفيف الرشيقة جازيل، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا الأواكس E2C.

المصدر: RT