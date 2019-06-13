حمد بن جاسم يقدم نصائح للسعودية ويغرد حول المستفيد من استهداف ناقلات النفط وقمم مكة

نصح رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، السعودية بالاستعانة بعمان لإنهاء الحرب في اليمن، فيما اعتبر أن من يقف وراء استهداف ناقلات النفط من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات جديدة نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" وتطرق فيها إلى عدد من القضايا: "ما حدث من تفجيرات في المملكة العربية السعودية أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه هي حوادث لا نتمناها للشقيقة الكبرى حيث أن استقرارها مهم للمنطقة".

وأضاف بن جاسم: "بل كل ما نتمناه أن تكون هناك مراجعة جادة للأسباب التي قادت إلى الوضع الذي نحن فيه. والمراجعة لا عيب فيها في كل الأحوال".

وتابع: "كما أنه لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم".

واستطرد بالقول: "أما حوادث ناقلات البترول التي تتزايد وتشتد وتيرتها وأضرارها فهي أيضا بحاجة لمراجعة عميقة وموضوعية وتفكير هادئ لنقف على الأطراف والجهات المستفيدة والتي تريد إشعال المنطقة قبل إشعال الناقلات، وهي بكل تأكيد من خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي".

وأردف رئيس الوزراء القطري السابق: "كما أنني أتمنى أن يقودنا التفكير العميق والدراسة العلمية إلى أنه ما من أحد من الأصدقاء سيقدم لنا المساعدة من دون ثمن باهظ ندفعه كما علمتنا التجارب السابقة".

وختم تصريحه قائلا: "وأتمنى كذلك أن تتداعى دول المجلس إلى عقد اجتماع مطول، وليس لنصف ساعة كما حدث مؤخرا في مكة، لتدارس الحالة الخطيرة التي وصلنا إليها لعلنا بتوفيق من الله نتفق على العلاج الناجع مهما كان بعضنا يعتبره مريرا".

المصدر: RT