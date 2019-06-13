 
مباشر

تسريب وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خاصة بـ "هجوم دوما"

أخبار العالم العربي

تسريب وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خاصة بـ
Reuters Michael Kooren
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzfr

فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا في تسريب وثائق تابعة لها خاصة بالتحقيق في استخدام مواد سامة في مدينة دوما السورية في أبريل عام 2018.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس بأن المنظمة فتحت التحقيق في أواخر مايو الماضي.

وحسب الوكالة، فإن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس أعلن خلال اجتماع عقده يوم 28 مايو أن تسريب الوثائق "يتطلب اتخاذ إجراءات".

وقال أرياس: "عندما ظهرت أدلة تثبت أن الوثائق التي أعدها الخبراء انتشرت خارج المنظمة، اعتبرت أن لدي أسسا كافية لفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل ما حصل".

إقرأ المزيد
سوريا ترفض استنتاجات بعثة تقصي الحقائق حول استخدام مواد كيميائية في دوما
سوريا ترفض استنتاجات بعثة تقصي الحقائق حول استخدام مواد كيميائية في دوما

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشرت في مارس الماضي تقريرا، تحدثت فيه عن استخدام مادة الكلور في مدينة دوما السورية في أبريل عام 2018.

واتهمت منظمات غير حكومية والمعارضة السورية ودول غربية السلطات السورية في أبريل 2018 باستخدام الأسلحة الكيميائية، فيما رفضت دمشق هذه التهم. كما أعلن الخبراء العسكريون الروس الذين زاروا الموقع عدم العثور على أي آثار لاستخدام أسلحة كيميائية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحديث يدور عن تمثيلية نظمها مسلحون بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيضاء".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نفذت ضربات صاروخية على سوريا يوم 14 أبريل 2018 لـ "معاقبة" دمشق عقب اتهامات منظمات غير حكومية للسلطات السورية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفد إسرائيلي يزور منزل قيادي فلسطيني اغتاله الموساد بتونس؟!