 
مباشر

المغرب.. استئناف محاكمة قاتلي السائحتين الإسكندنافيتين

أخبار العالم العربي

المغرب.. استئناف محاكمة قاتلي السائحتين الإسكندنافيتين
Reuters YB/DEG
مشتبه بهم في قضية قتل السائحتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzf7

استأنف القضاء المغربي اليوم محاكمة الملاحقين في قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين، بعد اعتراف المتهمين الرئيسيين بتورطهم في تنفيذ الجريمة ومبايعة تنظيم "داعش".

إقرأ المزيد
المغرب.. سجن سويسري 10 سنوات على صلة بمقتل سائحتين أوروبيتين
المغرب.. سجن سويسري 10 سنوات على صلة بمقتل سائحتين أوروبيتين

وتواصل المحكمة الاستماع لباقي المشتبه في ارتباطهم بالمنفذين، وأوقف عشرون شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة في مراكش ومدن أخرى.

واعترف عبد الصمد الجود (25 سنة)، ويونس أوزياد (27 سنة)، في الجلسة التي جرت قبل أسبوعين بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بسلا بذبح الطالبتين، في حين أقر رشيد أفاطي (33 سنة) بتصوير الجريمة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أكد المتهم الرابع، عبد الرحيم خيالي (33 سنة) مرافقته للمتورطين أثناء التحضير للجريمة، مدعيا أنه "ندم وترك المجموعة قبل تنفيذها".

وتضم قائمة المشتبه بهم شخصا يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما)، وقد اعتنق الإسلام وأقام بالمغرب.

ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام، على الرغم من أن تطبيقها يبقى معلقا عمليا منذ سنة 1993.

جدير بالذكر أن الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (25 سنة)، والنرويجية مارين أولاند (28 سنة)، قتلتا ليلة 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية داخل منطقة "شهمروش" في قرية "إمليل"، حيث كانتا تمضيان فترة استجمام.

المصدر: هسبريس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السجن يستقبل كبار فترة حكم بوتفليقة الجزائر كم سيكون مقامهم وهل يحلق بهم آخرون؟