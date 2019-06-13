الجامعة العربية تحذر من أن بعض الأطراف الإقليمية تريد إشعال النار في المنطقة

قالت جامعة الدول العربية إن هناك بعض الأطراف الإقليمية تريد إشعال النار في المنطقة.

وأفاد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بأنه على مجلس الأمن التحرك للرد على الهجمات في بحر عمان.

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وفي وقت سابق اليوم، أدان أبو الغيط استهداف الحوثيين مطار "أبها" الدولي بالمملكة العربية السعودية ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وشدد أبو الغيط في بيان، اليوم، على الرفض التام لأية محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين ما يمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي.

وشدد على رفضه لمحاولات الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلبا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد أمين عام الجامعة العربية تضامن الجامعة الكامل مع السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

غوتيريش: العالم لا يمكنه تحمل مواجهة في منطقة الخليج

من جهته، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان صباح اليوم.

وقال غوتيريش خلال كلمة له في مجلس الأمن: "أعبر عن بالغ قلقي تجاه الحادث صباح اليوم في خليج عمان"​​​، مضيفا أنه من الضروري استبيان الوقائع وتحديد المسؤولين.

وأكد الأمين العام أن العالم لا يمكنه تحمل مواجهة في منطقة الخليج.

المصدر: وكالات