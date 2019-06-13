الصدر يستقبل بن علوي ويبحثان "تهدئة" الأوضاع في المنطقة

إستقبل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي وبحثا "تهدئة" الأوضاع في المنطقة.

وأفاد مراسل RT بأن "بن علوي زار محافظة النجف جنوبي العراق حيث إستقبله الصدر في مقر إقامته بمدينة الحنانة".

وأضاف أن "الطرفين بحثا تهدئة الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين العراق وسلطنة عُمان وكيفية لعبهما دوراً في استقرار المنطقة".

وأشار إلى أن "الصدر أهدى لبن علوي القرآن الكريم، بينما أهداه وزير خارجية عُمان الخنجر العُماني".

المصدر: RT