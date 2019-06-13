وزارة النفط العراقية لـRT: حادثة بحر عُمان لم تؤثر على صادرات النفط العراقية

أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الخميس، أن استهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان لم يؤثر على صادرات النفط العراقية.

وقال جهاد لـRT إن "مثل هذه الحوادث تقلق المنتجين والمستهلكين والأسواق النفطية العالمية عموماً، ونأمل عدم تأثير ما حدث على استمرار تدفق النفط من المنطقة إلى الأسواق العالمية".

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وأضاف أن "جميع المنتجين ومنهم العراق يحرصون على استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب".

وأكد جهاد أن "حادثة بحر عُمان لم تؤثر على الإمدادات والصادرات النفطية العراقية إلى الأسواق العالمية".

المصدر: RT