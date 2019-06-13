أكد الخبير السياسي المصري، المحاضر في جامعة لوباتشيفسكي بمدينة نيجني نوفغورود الروسية، عمرو الديب، أن هناك سيناريو غير متوقع للهجوم الذي وقع اليوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

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وأوضح الخبير المصري في تصريحات لـRT، أن هذا الهجوم "يتعلق بشكل أو بآخر بلقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، فبعد أن هدأت الأوضاع بعد التحركات الخاصة بأسطول الولايات المتحدة في الخليج العربي، و بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى طوكيو و من بعدها زيارة أول رئيس وزراء ياباني منذ نجاح الثورة الإيرانية إلى طهران، كان على بعض الأطراف الإقليمية أن ترسل برسالة إلى كل من دونالد ترامب واليابان بأنه لا فائدة من الحوار مع طهران".

وأشار الخبير السياسي المصري إلى أن: "إحدى ناقلتي النفط التي هوجمت كانت متجهة إلى اليابان، فلا يمكن منطقيا أن تكون إيران وراء هذا الهجوم، فكيف لها بعد وقوف الأمور على اللقاء المباشر مع دونالد ترامب بوساطة يابانية أن تهاجم ناقلات نفط إحداها متجهة للدولة التي تقف معها حاليا وهي اليابان".

وتابع أن "العقل والمنطق يرفضان تماما وقوف إيران وراء هذه الهجمات، لأن من يقف وراءها دولا لا تريد التوافق الإيراني الأمريكي".

ونوه الديب بأن هذا الهجوم من المفترض أن يدعم موقف ترامب لتمرير صفقات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، لكن لا ننسى أن الرئيس الأمريكي لا يدير الولايات المتحدة وحده، فمؤسسات الحكم في الولايات المتحدة لا تعمل معا ولكن هناك مصالح متضاربة واضحة بين كل من البنتاغون، والبيت الأبيض، ومجتمع المخابرات الأمريكي والكونغرس، ويمكن أن يحاربوا بعضهم البعض في بعض الملفات مثل سوريا والملف الإيراني – الخليجي.

المصدر: RT