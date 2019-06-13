المشرف العام على "موسم جدة": الكلام عن "وايت كلوب" و"نيكي بيتش" محض كذب وافتراء

نفى المشرف العام على "موسم جدة"، رائد أبو زنادة ، وجود فعالية مخلة بالآداب أو بأعراف المجتمع ضمن فعاليات موسم جدة.

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وفي معرض رده على ما أشيع مؤخرا عن وقوع مخالفات خلال فعاليتي "وايت كلوب" و"نيكي بيتش"، وصف أبو زنادة هذه الشائعات بأنها محض كذب وافتراء، مشددا على أن القائمين على تنظيم الموسم متقيدون بالأنظمة والتشريعات المعمول بها داخل المملكة.

وأوضح أبو زنادة أن القائمين على موسم جدة "هم من أبناء وبنات المملكة، ويدركون تماما ما يتماشى مع عادات ورغبات المواطنين من كافة الفئات العمرية، لكسب رضا الزوار من جهة، ودعم تعزيز السياحة الداخلية من جهة أخرى".

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق خلف مقاطع الفيديو المضللة، وتحري الدقة في تداول المعلومات، داعيا الجميع إلى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية لموسم جدة، سواء عبر موقعه الإلكتروني أو حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

#ديسكو_في_جده



انا اقنعتني يوم قالت (بار حلال)

وفيه بعد dance floor يعني ساحة رقص، يعني اتوقع الرقص بالرد بول والكود ود عشان نرضي الله ! pic.twitter.com/ipbnmgZdLi — جابر الودعاني🇸🇦 (@Bawwaj) 12 juin 2019

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة.

وذكرت مصادر أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

وتداول نشطاء مقطع فيديو من داخل النادي الليلي، مرفقا بصوت امرأة توضح طبيعة عمل المكان الذي قالت عنه إنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات يتضمن "بار حلال"، مضيفة أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 500 وألف ريال سعودي.

المصدر: صحيفة عاجل