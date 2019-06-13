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الطيران الإسرائيلي يؤكد قصفه أهدافا "تحت أرضية" لحماس

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يؤكد قصفه أهدافا
Reuters AC/LA/PKP
طائرة حربية إسرائيلية
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أكد الجيش الإسرائيلي إغارة قواته الجوية الليلة الماضية على ما أسماه "بنية تحت أرضية" تابعة لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية جاءت ردا على إطلاق قذيفة أمس من قطاع غزة، وحمل حركة حماس "مسؤولية ما يحدث في غزة أو ينطلق منها".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق اعتراضه لصاروخ أطلق من غزة نحو جنوب إسرائيل حوالي منتصف ليلة الأربعاء.

وتسبب الصاروخ في انطلاق صفارات الإنذار في بلدة نيريم في مستوطنة أشكول.

من جهتها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية في وقت سابق أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

 يذكر أن إسرائيل فرضت حظرا بحريا تاما على قطاع غزة، ومنعت صيادي الأسماك المحليين من دخول البحر، ردا على ما أسمته "موجة هجمات ببالونات حارقة ومتفجرة".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + "تويتر"

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