الجيش الإسرائيلي يخطف راعيين في مزارع شبعا

خطفت وحدة من قوات كوماندوس إسرائيلية لبنانيا وسوريا في محيط بلدة شبعا ونقلتهما إلى داخل مزارع شبعا المحتلة، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

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والمواطنان المخطوفان هما الراعي أ. د من شبعا والراعي السوري م. أ.

ويعمل الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونفيل" لإعادة المخطوفين.

وسبق أن أفاد موقع قناة "المستقبل" اللبنانية بسماع دوي انفجارات ضخمة ومتتالية في عمق مزارع شبعا المحتلة، ولم تعرف طبيعتها، مضيفا أن أصداءها تسمع في قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون بلبنان.

ورجح الموقع أن أصوات الانفجارات ناجمة عن مناورة بالمدفعية نفذتها القوات الإسرائيلية داخل المزارع.

المصدر: وكالات