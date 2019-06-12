طائرات تركية تقصف محطة وقود شمالي العراق (فيديو)

أفادت قناة "إن أر تي"، بقصف نفذته طائرات حربية تركية استهدف محطة وقود قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك شمالي العراق.

وذكرت القناة أن "محطة الوقود المستهدفة تبعد نحو كيلو متر واحد عن وسط مدينة العمادية، وعدة أمتار عن مقر الفرع الـ 18 للحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضافت أن "الهجوم ألحق أضرارا مادية بكل من محطة الوقود والطريق المحاذي لها، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح".

وأكدت أن "طائرات تركية أخرى قصفت بعد دقائق من الهجوم الأول، مواقع أخرى في المنطقة".

ان ار تي

المصدر: إن أر تي