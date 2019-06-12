السجن المؤبد لـ8 متهمين بمحاولة اغتيال السيسي وولي عهد سعودي سابق

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على 8 متهمين في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، في القضية 148.

وجاء قرار المحكمة العسكرية التي عقدت في مجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة) اليوم بعد إحالة أوراق المدانين في الجلسة السابقة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

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وكانت التحقيقات قد أفادت بأن المتهمين "حاولوا اغتيال الرئيس السيسي في مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في أحد الفنادق؛ حيث كان قائد الخلية يرصد السيسي، واعترف بتجنيد عدد من المتهمين الآخرين".

وكشفت التحقيقات أن "المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها في الطابق 34 من الفندق ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه".

ووفقا للتحقيقات، فقد "اعترف متهم بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه باقي الخلية باستهداف السيسي".

أما محاولة الاغتيال الثانية للسيسي، فكانت داخل البلاد، وتورط فيها 6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه بتورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته.

المصدر: اليوم السابع