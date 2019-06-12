إخلاء سبيل وزير أردني سابق متهم في قضية "الدخان"

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن محكمة أمن الدولة الأردنية، قررت إخلاء سبيل الوزير السابق منير عويس، أحد المتهمين في قضية "مصنع السجائر المزورة".

وقد وافقت المحكمة على إخلاء سبيل عويس، بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار (نحو 141 ألف دولار)، مع إبقاء شارة الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

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وذكرت وسائل الإعلام أن قرار إخلاء سبيل عويس جاء نظرا "لظروفه الصحية وكبر سنه"، بناء على طلب من محامي المتهم بالإفراج عنه بكفالة.

وقد أوقفت السلطات الأردنية عشرات المتهمين في قضية "مصنع السجائر" أبرزهم عوني مطيع، الذي تسلمه الأردن من تركيا، ووالوزير الأسبق منير عويس، والمدير العام للجمارك سابقا اللواء المتقاعد وضاح الحمود.

المصدر: وسائل إعلام أردنية