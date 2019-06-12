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شرطة دبي تكشف سر "المادة المرعبة" في إحدى مدارس الإماراة

أخبار العالم العربي

شرطة دبي تكشف سر
AFP KARIM SAHIB
شرطة دبي - أرشيف
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كشفت شرطة دبي، أن "المادة المشبوهة" التي عثر عليها داخل مدرسة "جيمس ويلنغتون"، تركتها امرأة مقنعة في إحدى غرف المدرسة، عبارة عن "مسحوق للتنظيف".

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، إن "الواقعة بسيطة، ولا تستحق القلق الذي أثير بشأنها، نتيجة استعجال المدرسة في صرف الطلبة مبكرا دون الرجوع إلى شرطة دبي"، مؤكدا أنه "إجراء خاطئ وغير محسوب".

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وأضاف، أنه "بمجرد تلقي البلاغ انتقل خبراء شرطة دبي إلى الموقع، وفحصوا المادة فورا بوساطة المختبر الجنائي، وتأكد أنها عبارة عن مسحوق نظافة، تركته مرأة في غرفة تستخدم مستودعا لتخزين عبوات المياه في المدرسة، غير مدركة أن تصرفها سوف يثير ريبة إدارة المدرسة، التي بالغت في رد فعلها، متخذة إجراءات احترازية لا تتناسب مع طبيعة الواقعة".

وبحسب التحقيقات، فإن "المرأة لاتينية في العقد الثالث من عمرها، ودخلت المدرسة بتصريح مخصص للآباء والأمهات، وتوجهت إلى غرفة عبارة عن مستودع صغير لتخزين عبوات الشرب، وتركت مادة عبارة عن مسحوق أبيض، وغادرت بعدها، الأمر الذي أثار ريبة إدارة المدرسة فبادرت إلى التواصل فورا مع الآباء وطلبت منهم الحضور لاصطحاب أبنائهم".

وشدد تقرير الشرطة، على أن "هذا التصرف أثار مخاوف الآباء وصنع بيئة خصبة لشائعات لا تمت للواقع بأي صلة"، مؤكدا على أن "اليوم الدراسي سار بشكل طبيعي واعتيادي، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة ولا شيء يستدعي القلق إطلاقا".

المصدر: وام

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