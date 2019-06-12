دانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثيين الأخير، على مطار أبها في السعودية.

نيابة عن السفير جون #أبي_زيد وجميع منسوبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على #مطار_أبها واستهداف المدنيين الأبرياء، ونعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين. pic.twitter.com/1Ao3L7ygTD — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) June 12, 2019

وكتبت السفارة في تغريدة على موقعها في "تويتر"، "نيابة عن السفير جون أبي زيد وجميع منتسبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء".

وأضافت، "نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

المصدر: