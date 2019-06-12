 
مباشر

السفارة الأمريكية في الرياض: ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في الرياض: ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها
AFP Byline / Source / Credit
مطار أبها في السعودية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz8g

دانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثيين الأخير، على مطار أبها في السعودية.

وكتبت السفارة في تغريدة على موقعها في "تويتر"، "نيابة عن السفير جون أبي زيد وجميع منتسبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء".

وأضافت، "نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

المصدر: 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"المسيح المخلص" في يخت بن سلمان؟!