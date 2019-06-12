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الحوثيون: استهداف مطار أبها يأتي في إطار الدفاع عن النفس

أخبار العالم العربي

الحوثيون: استهداف مطار أبها يأتي في إطار الدفاع عن النفس
Twitter@army21ye
المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع
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صرح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع، بأن استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة بصاروخ كروز "يأتي في إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع".

وقال المتحدث باسم الحوثيين: "استهداف مطار أبها بصاروخ كروز يأتي في إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع، وعلى العدوان والحصار وإغلاق المطارات منذ 5 سنوات".

وأضاف: "طالما بقي العدوان الغاشم، والحصار الجائر على اليمن فعلى المعتدي أن يتيقن أننا لن نستسلم"، داعيا "كافة المواطنين والشركات العاملة في دول العدوان إلى الابتعاد عن كافة المطارات والمواقع العسكرية".

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وتابع: "لن نألوا جهدا في ردع العدو ورفع بغيه وظلمه على شعبنا اليمني وهو أمر كفلته لنا كافة القوانين الدولية والأعراف البشرية".

وأعلن الحوثيون صباح اليوم استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ كروز، فيما أكد التحالف العربي سقوط مقذوف على المطار وإصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين.

المصدر: "المسيرة"

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