دانت مصر والكويت استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي جنوب السعودية اليوم، مما أسفر عن إصابة 26 مدنيا.

وجاء في بيان للخارجية المصرية، أن مصر تدين "بأشد العبارات" الهجوم على مطار أبها الدولي، معتبرة أن "مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقا صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية".

ودعت مصر المجتمع الدولي "للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكدت القاهرة تضامن مصر "حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها"، مشددة "على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء".

وبينت الوزارة، أن "هذا الاعتداء الآثم يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

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وأكدت، "وقوف الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها"، كما أعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء.

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

فيما أكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين.



المصدر: RT